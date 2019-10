Lahr – Wettbüro überfallen, Hinweise erbeten

Anzeige

Lahr (ots) – Ein bislang unbekannter, circa 20 Jahre alter Mann, mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und mutmaßlich ausländischer Herkunft, soll am Sonntagabend laut Schilderung eines Angestellten ein Wettbüro in der Flugplatzstraße überfallen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der etwa 170 Zentimeter große Unbekannte mit schlanker Statur und dunklen Augen gegen 21:45 Uhr die Räumlichkeiten betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert haben. Mit den erbeuten Einnahmen von mehreren Tagen gelang dem Mann unerkannt die Flucht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen fehlt von ihm seither jede Spur. Er war bekleidet mit einer grünen Jacke und einer dunklen Hose. Zum Zeitpunkt des Überfalls hat sich im Wettbüro ein Zeuge aufgehalten. Er wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet und bitten ferner unter der genannten Rufnummer um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4410245