Lahr – Widerstand geleistet

Lahr (ots) – Das Verhalten eines 51 Jahre alten Mannes am späten Montagabend in der Mietersheimer Hauptstraße zieht nun Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr nach sich. Nachdem es in einem dortigen Anwesen zunächst zu heftigen Streitigkeiten gekommen sein soll, rückten die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter an. Der 51-Jährige soll dann nicht nur massiv beleidigend geworden sein – er widersetzte sich zudem vehement körperlich den Maßnahmen der Beamten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

