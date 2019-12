Lahr – Wohnhausbrand

Anzeige

Lahr (ots) – Am Sonntag gegen 08:20 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Wohnhaus in der „Alte Straße“ gemeldet. Alle Bewohner des betreffenden Hauses und der angrenzenden Anwesen wurden zunächst evakuiert und die Zufahrstraße in Teilen für die Einsatzfahrzeuge abgesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten mussten die Bewohner bei Angehörigen unterkommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einem Nebengebäude ausgebrochen. Die Brandursache selbst ist unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, ein Brandsachverständiger wurde zur Aufklärung hinzugezogen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

