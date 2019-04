Lahr – Wohnungseinbruch

Anzeige

Lahr (ots) – Einem Einbrecher gelang es in der Zeit zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmittag, 12.20 Uhr, in ein Anwesen in der Flugplatzstraße einzudringen. Der bislang Unbekannte entriegelte gewaltsam die Balkontür und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Nachdem sämtliche Räume und Schränke nach Beute durchwühlt wurden, machte sich der Langfinger mit Bargeld und mehreren Schmuckstücken davon. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten des Polizeirevieres Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07821/277-0 um Hinweise.

