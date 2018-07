Lahr – Zähne ausgeschlagen – Zeugen gesucht

Lahr (ots) – Bei einem Fest des Fußballverein Sulz bekamen zwei junge Männer am Sonntag in den frühen Morgenstunden Streit miteinander, in dessen Verlauf einer dem anderen mit einem Kopfstoß zwei Zähne ausschlug. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeirevier Lahr unter Telefon 07821-2770 zu melden. /br

