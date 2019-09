Lahr – Zeugen nach Ausparkunfall gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 9:15 Uhr und 11:15 Uhr einen Peugeot in der ‚Alte Bahnhofstraße‘. Der auffällige blaue Peugeot mit der Werbung eines Finanzinstitutes war zu diesem Zeitpunkt auf einem geschottertem Parkplatz geparkt, als er vermutlich von dem Unbekannten beim Rückwärtsausparken an der Fahrertüre beschädigt wurde. Der entstandene Schaden an dem Peugeot befindet sich in etwa 60 Zentimeter Höhe und beläuft sich auf ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden von den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821/277-0 entgegengenommen.

