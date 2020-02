Lahr – Zeugen nach Unfall gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Ein schwer verletzter Fußgänger ist die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch gegen 16:50 Uhr in der Biermannstraße, die in diesem Bereich als gemeinsamer Geh- und Radweg gekennzeichnet ist, ereignet hat. Ein 33-Jähriger ging mit zwei Bekannten in nördlicher Richtung spazieren. Ein in dieselbe Richtung fahrender Roller, besetzt mit zwei Personen, fuhr von hinten in den 33-Jährigen rein, so dass Fußgänger wie Rollerfahrer und dessen Sozius zu Fall kamen. Der Fußgänger blieb schwer verletzt am Boden liegen und musste nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden. Der Rollerfahrer sowie dessen Mitfahrer flüchteten anschließen von der Unfallstelle. Aufgrund zurückbleibender Teile konnte der Roller durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg der Marke Peugeot, Modell Speedfight 2, zugeordnet werden. Die Teile des Rollers stammen vor allem vom Frontbereich vorne rechts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum flüchtigen Rollerfahrer unter der Telefonnummer: 0781 21-4200. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4513158 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4513158