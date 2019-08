Lahr – Zeugin gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Am Montagmittag gegen 16 Uhr ereignete sich in der Dinglinger Hauptstraße an der Einmündung in die Schlittengasse ein Verkehrsunfall. Als ein Ford-Fahrer in die Schlittengasse abbiegen wollte, musste dieser aufgrund des Verkehrs sein Kfz abbremsen. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin erkannte diese Situation und bremste ihren schwarzen Pkw hinter dem Ford ebenfalls ab. Ein 77-jähriger Opel-Lenker fuhr jedoch an dem schwarzen Fahrzeug vorbei und kollidierte daraufhin mit dem abbiegenden Ford-Fahrer. An beiden Autos entstand ein Sachschaden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nun auf der Suche nach der Fahrerin des schwarzen Pkws, welche von dem 77-Jährigen unmittelbar vor dem Unfall überholt wurde und bitten diese, sich unter der Nummer 07821/277-0 zu melden.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4348003