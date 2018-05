Lahr – Zigarettenautomat im Visier

Lahr (ots) – Der Inhalt eines Zigarettenautomaten in der Bismarckstraße ist am Dienstagnachmittag ins Visier eines noch unbekannten Diebes geraten. Um an den Ort des Geschehens zu gelangen brach der umtriebige Langfinger zunächst eine Hauseingangstür auf. Danach widmete sich der Unbekannte dem im Flur befestigten Gerät. Letztlich musste der ungebetene Besucher ohne Beute abziehen, die Konstruktion hielt dem Treiben stand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3945036