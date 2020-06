Lahr – Zugeschlagen

Anzeige

Lahr (ots) – Ein zurückliegender Streit zwischen Jugendlichen mündete am Montagabend offenbar darin, dass zwei Teenager auf einen 14-Jährigen einschlugen. Die handfeste Auseinandersetzung soll sich gegen 18:15 Uhr auf dem Fahrradweg an der `Gutleutstraße` ereignet haben und wurde durch einen Zeugen, welcher den Verletzten dort antraf, der Polizei gemeldet. Der 14-Jährige wurde zur Behandlung in die Klinik nach Lahr gebracht. Seine Kontrahenten hatten zuvor offenbar mit Fäusten auf ihn eingeschlagen und anschließend auf den, auf dem Boden liegenden, Jungen eingetreten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. /ma

