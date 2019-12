Lahr- Zusammenstoß im Gegenverkehr

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einer Frontalkollision in einer Rechtskurve in der Einsteinallee wurde ein Seat-Lenker leicht verletzt. Der entgegenkommende Fahrer eines Kleintransporters fuhr am Dienstagnachmittag auf der falschen Straßenseite, weshalb es überraschend zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Grund für das Fehlverhalten des 26-jährigen Fiat-Lenkers ist bislang nicht bekannt. Durch das Unfallgeschehen entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

