Lahr – Zwei Jugendliche auf Abwegen

Anzeige

Lahr (ots) – Am Sonntagnachmittag war die Fahrerin eines Ford Focus auf der Freiburger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Ihr folgten zwei Motorroller. Am Kreisverkehr Schwarzwaldstraße musste sie anhalten. Einer der nachfolgenden Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Focus auf. Hierbei entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Beide Rollerfahrer flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Rollerfahrer, zwei 16-jährige aus Friesenheim, auf dem Parkplatz eines Supermarktes angetroffen werden. Beide Jugendliche standen unter Drogeneinfluss. Sie hatten keine Führerscheine und ihre Roller waren nicht versichert. Einer der Roller wurde wegen Diebstahls gesucht. Beim zweiten Roller standen die Besitzverhältnisse nicht fest. Beide Rollerfahrer mussten sich einer Blutprobe unterziehen. Bei einem der Jungs wurde Rauschgift aufgefunden. Er leistete Widerstand bei der Durchsuchung. Sie sehen sich nun mit einer ganzen Reihe von Anzeigen konfrontiert. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4484122 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4484122