Lahr – Zweimal in die Flucht geschlagen

Lahr (ots) – Wegen des lautstarken Alarms einer Gaststätte und einer Apotheke, mussten Langfinger in den frühen Mittwochmorgenstunden ihre Machenschaften abbrechen. Zunächst versuchten gegen 1:30 Uhr Unbekannte in eine Apotheke in der Schwarzwaldstraße einzudringen. Nach dem erfolglosen Versuch über eine Nebentüre in die Räumlichkeiten zu gelange, gingen sie die Hintertüre an. Nach erfolglosen Versuchen diese aufzuhebeln, wurde der Glaseinsatz mit massiver Gewalt herausgetreten. Dies nahm die Alarmanlage zum Anlass, ihren Dienst zu verrichten. Unter ihrem lautstarken Getöne, nahmen die Langfinger Reißaus, offenbar ohne zuvor ins Innere gelangt zu sein. Am Sonnenplatz ließen zwei Einbrecher nur knapp zwei Stunden später ebenfalls von ihrem weiteren Vorhaben ab, nachdem eine weitere Alarmanlage in Betrieb ging. Gegen 3:25 Uhr öffneten die Unbekannten das Fenster einer dortigen Gaststätte und gelangten so ins Innere. Hierauf ertönte deutlich hörbar der Alarm, was die beiden nächtlichen Besucher dazu bewog, sofort und ohne Beute den zuvor geschaffenen Einstieg zur Flucht zu nutzen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nun die Ermittlungen zur Identität der gescheiterten Langfinger und zu möglichen Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen aufgenommen.

