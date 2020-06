Langenbrand – Nach Trunkenheitsfahrt: Ermittlungen gegen 30-Jährigen ohne Führerschein

Anzeige

Langenbrand (ots) – Nachdem er im Verdacht steht, am Sonntagabend in alkoholisierten Zustand und ohne Führerschein mit seinem Auto gefahren zu sein, ermittelt nun das Polizeirevier Calw gegen einen 30-jährigen Opel-Fahrer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, wie der stark alkoholisierte 30-Jährige in der Höfener Straße in ein Pkw einstieg und davonfuhr. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte er auf einem Parkplatz an der Landstraße 343 ausfindig gemacht. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. In der Folge wurde ihm in einer naheliegenden Klinik Blut abgenommen.

