Langensteinbach- Langfinger entwendet Geldkassette auf Weihnachtsmarkt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es in Langensteinbach zu einem Aufbruch eines Verkaufsstandes auf dem dortigen Weihnachtsmarkt.

Eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen Mitternacht und 10:45 Uhr. Der Eindringling hebelte zuerst die Holztür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren des Standes. Anschließend nahm er das Diebesgut an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

