Lauf – Spiegel abgefahren, Zeugen gesucht

Lauf (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte am frühen Samstag einen in der Straße „Westtangente“ geparkten Mercedes. Der Besitzer des Wagens konnte gegen 0.40 Uhr einen Knall wahrnehmen und musste bei der Nachschau an seinem Benz feststellen, dass ihm ein Schaden von rund 500 Euro entstanden war. Der mutmaßliche Unfallverursacher hinterließ vermutlich unfreiwillig das Spiegelgehäuse seines Wagens. Nach bisherigen Recherchen könnte das Beweismittel zu einem weißen BMW gehören. Personen die Hinweise zu dem möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07841/7066-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen. /ma

