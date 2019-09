Lauf – Unfallflucht / Zeugenaufruf

Anzeige

Lauf – (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich roten Fahrzeugs hat im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf dem Parkplatz einer Halle in der Schulstraße einen Verkehrsunfall gebaut und ist danach geflüchtet. Rote Lackantragungen an einem dort geparkten Wohnmobil lassen den Schluss zu, dass der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Camper kollidierte und so einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07841 7066-0 erbeten.

