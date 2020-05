Lauf – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Lauf (ots) – Nach einer Unfallflucht, die sich im Verlauf des Sonntagmittags in der Steinstraße zugetragen haben soll, haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkich die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach 17 Uhr an einer Engstelle zunächst zu Unstimmigkeiten zwischen einem 20-jährigen VW-Fahrer und einem noch unbekannten Lenker eines weißen Ford Mustang gekommen sein, da letzterer an der Engstelle den Vorrang des jungen Autofahrers missachtete. Als der 20-Jährige durch Gesten seinen Unmut deutlich machte, sei der Ford-Fahrer umgekehrt, soll den jungen Mann überholt haben und so knapp vor ihm eingeschert sein, dass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Anschließend suchte der mutmaßliche Unfallverursacher das Weite und ließ zumindest an dem Volkswagen einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 40-50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren gehandelt haben. In seinem weißen Ford Mustang GT Cabrio saßen noch eine Frau und ein Junge. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

