Lautenbach – Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Lautenbach (ots) – Nach einem Auffahrunfall am frühen Dienstagabend bilanzierten die Beamten des Polizeipostens Oberkirch einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Eine 53-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr gegen 18.30 Uhr die B28 in Richtung Oppenau, als sie kurz vor einem Bahnübergang in den Wagen eines vorausfahrenden 47-Jährigen krachte. Verletzt wurde niemand.

