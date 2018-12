Legelshurst – Mutige Angestellte schlägt mutmaßlichen Räuber in die Flucht

Anzeige

Legelshurst (ots) – Nach einer versuchten räuberischen Erpressung am frühen Samstagabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Turnhallenstraße haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ein zunächst unbekannter Mann betrat nach ersten Erkenntnissen zwischen 18:50 Uhr und 18:55 Uhr das Geschäft und ging unter Vorhalt einer Pistole auf eine Kassiererin zu. Hierbei forderte der Maskierte die Herausgabe von Bargeld. Statt den Anweisungen Folge zu leisten, verweigerte die 16-Jährige vehement die Herausgabe. Der Unbekannte soll im Anschluss versucht haben, das Weite zu suchen. Den Umstand, dass er hierbei gegen die Schiebetür des Haupteingangs gekracht sein soll, hätte die junge Angestellte nach jetzigem Ermittlungsstand dazu genutzt, den Mann einzuholen und festzuhalten. Dieser konnte sich daraufhin mit einem Schlag aus dem Griff lösen und flüchten. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang den alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl die vorläufige Festnahme eines 23-Jährigen. Ob er für den Überfall verantwortlich war, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4139354