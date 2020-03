Lichtenau – Brand von ca. 150 Strohballen

Anzeige

Lichtenau (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstagabend gegen 18:30 Uhr im Bereich der Gemeindestraße hinter der Benshurststraße ca. 150 Strohballen in Brand. Das Feuer war innerhalb der ersten Stunde unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern jedoch aktuell noch an (Stand 19:45 Uhr). Der materielle Schaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich. /adr

