Lichtenau – Drei Leichtverletzte nach Unfall

Lichtenau (ots) – Zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 5.000 Euro kam es am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 3742. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin war gegen 16:30 Uhr von Lichtenau-Ulm kommend in Richtung Rheinmünster-Schwarzach unterwegs, als sie mit den beiden rechten Rädern ihres Kleinwagens ins aufgeweichte Bankett kam. Beim anschließenden Gegenlenken übersteuerte sie nach derzeitigen Ermittlungsstand und geriet ins Schleudern. Beim erneuten Abkommen von der Fahrbahn nach rechts, überfuhr sie einen morschen Baum und kam mit dem Fahrzeug letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Sie und ihre beiden 17 und 18 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall offenbar nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/rs

