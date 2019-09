Lichtenau – Einbruch in Praxisräume

Anzeige

Lichtenau (ots) – Ein wenig Bargeld war die Beute einer bislang unbekannten Täterschaft bei einem Einbruch, der sich von Donnerstag, 20:30 Uhr bis Freitag, 08 Uhr, in Lichtenau in der Schwarzwaldstraße ereignet hat. Der oder die Täter gelangten nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Praxisräume und durchsuchten diese offensichtlich nach Wertgegenständen. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.200 Euro übersteigt bei weitem die Höhe der Diebesbeute. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

