Lichtenau – Gebäudebrand

Lichtenau (ots) – Am Samstag gegen 19.40 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Wohnhauses in der Landstraße in Lichtenau-Scherzheim gemeldet. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es im 1. Obergeschoss zu einem Brand, welcher sich auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Durch den Brand wurde das Gebäude unbewohnbar, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 200.000EUR. An einem Nachbargebäude entstand leichter Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Durch den Brand wurden 2 Personen leicht verletzt und in umliegende Kliniken eingeliefert. Das Polizeirevier Bühl hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

