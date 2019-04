Lichtenau, L 75- Mit Leichtkraftrad gestürzt und verletzt

Anzeige

Lichtenau (ots) – Die Ausfahrt einer Jugendlichen mit ihrem Leichtkraftrad endete am Donnerstagabend im Krankenhaus. Die 16-Jährige war gegen 19.18 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Lichtenau-Ulm unterwegs, als sie in einer Rechtskurve der L 75 zu Fall kam und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein Fahrfehler für den Sturz der Zweiradlenkerin verantwortlich gewesen sein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Stadtklinik nach Baden-Baden gebracht. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

