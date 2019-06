Lichtenau, L 75 – Schwer verletzt nach Fahrfehler

Anzeige

Lichtenau (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Fahrfehler eines 19 Jahre alten Renault-Fahrers am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall mit schwerwiegenden Folgen geführt haben. Der Fahranfänger geriet zwischen Ulm und Greffern, unweit des dortigen Wasserwerks, auf das Bankett der L 75 und übersteuerte in der Folge seinen Wagen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Clio und kam kurz nach 18 Uhr von der Fahrbahn ab. Schwer verletzt musste der Heranwachsende mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster unterstützen die Arbeiten an der Unfallstelle.

