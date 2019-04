Lichtenau – Schmorbrand

Anzeige

Lichtenau (ots) – Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine hat am Sonntagabend in der Austraße für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt. Die Wehrleute aus Lichtenau waren rasch zur Stelle und konnten den Schmorbrand gegen 19.40 Uhr ablöschen. Durch die hierdurch im Kellerraum entstandene Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Der vorsorglich angeforderte Rettungsdienst kam somit nicht zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

