Lichtenau – Spritztour beendet

Lichtenau (ots) – Beamte des Polizeireviers Bühl haben am Donnerstagmittag die Spritztour eines 15-Jährigen beendet. Bei einer Kontrolle gegen 13:45 Uhr in der Tullastraße stellten die Polizisten fest, dass der Jugendliche keine Fahrerlaubnis für seinen geführten Roller besaß. Außer einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wird auch die Führerscheinstelle über die unzulässige Fahrt informiert.

