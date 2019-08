Lichtenau – Unfallflucht / Zeugenaufruf

Anzeige

Lichtenau (ots) – Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Audi war am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße K3744 von Grauelsbaum kommend in Richtung Lichtenau unterwegs. In einem dortigen Kreisverkehr missachtete ein noch unbekannter Lenker eines Lastwagens die Vorfahrt des Pkw-Fahrers, weshalb letzterer eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einleiten musste. Trotzdem konnte der Mann eine Kollision nicht mehr verhindern. Ohne sich um den so entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Lenker des Schwergewichts mit französischer Zulassung weiter. Hinweise zu dem Vorfall werden an die Telefonnummer: 07223 99097-0 erbeten.

