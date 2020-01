Linkenheim-Hochstetten – 2 verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Anzeige

Linkenheim-Hochstetten (ots) – 2 Personen wurden am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Linkenheim-Hochstetten verletzt. Ein 45 Jahre alter Pkw-Lenker war gegen 18.35 Uhr in der Straße Römeräcker unterwegs, als er aus bislang noch unbekannter Ursache auf gerader Strecke mit dem entgegenkommenden Wagen eines 55-jährigen Fahrers kollidierte. Beide Fahrzeugführer mussten nach dem Zusammenstoß mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Pkws entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

