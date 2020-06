Linkenheim-Hochstetten – 4.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 558, Abzweig zur Bundesstraße 36. Glücklicherweise blieben hierbei alle Beteiligten unverletzt.

Eine 53-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 10:45 Uhr auf der Friedrichstaler Straße in Linkenheim in Richtung Friedrichstal. Im Einmündungsbereich zur B 36 wollte sie nach links in Richtung Karlsruhe abbiegen. Der 53-jährige Unfallverursacher kam währenddessen von der B 36 aus Richtung Graben-Neudorf, bog ebenfalls nach links ab um auf die Friedrichstaler Straße einzufahren und kollidierte hierbei mit der BMW-Fahrerin. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 4.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Presseportal

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4633416