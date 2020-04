Linkenheim-Hochstetten – 45-Jähriger geschlagen und getreten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 45-Jähriger wurde am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlsruher Straße von drei Männern angegriffen. Die drei Männer saßen in einem Pkw der auf dem Parkplatz des Marktes stand. Der Geschädigte sprach die Männer gegen 13.40 Uhr an und bat darum das behindernd stehe Fahrzeug wegzufahren, da er nicht vorbeifahren könne. Die Männer stiegen daraufhin aus dem Pkw und beleidigten den 45-Jährigen zunächst. Im weiteren Verlauf schlugen die Drei auf den Geschädigten ein. Als dieser am Boden lag wurde er gegen Körper und Kopf getreten. Auch die dem Geschädigten zu Hilfe eilende Lebensgefährtin wurde von den Aggressoren nicht verschont. Nachdem sie noch den Pkw des Geschädigten beschädigt hatten, fuhren sie mit dem Fahrzeug davon. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen des Fahrzeuges notieren. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Hardt geführt.

