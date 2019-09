Linkenheim-Hochstetten / B 36 – 81-jähriger verursacht Unfall – Beifahrerin leicht verletzt

Anzeige

Linkenheim-Hochstetten B 36 (ots) – Ein 81-jähriger Peugeot-Fahrer verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall bei dem seine 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Kurz vor 15.00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Chrysler-Fahrer die Bundesstraße 36 in Richtung Mannheim. Zeitgleich befuhr der 81-jährige die Auffahrt zur Bundesstraße 36 von Dettenheim kommend. Am Kurvenende bremste er sein Fahrzeug jedoch ab und fuhr entgegen der eigentlichen Verkehrsführung über die dortige durchgezogene Fahrbahnbegrenzung auf die Bundesstraße 36 in südliche Richtung. Hierbei missachtete der die Vorfahrt des 62-jährigen, der trotz Bremsmanöver und Ausweichbewegung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 14.000 Euro.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4376194