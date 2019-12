Linkenheim-Hochstetten – Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schmuck und Bargeld von mehreren tausend Euro haben bislang unbekannte Täter am Dienstag in der Linkenheimer Bahnhofstraße erbeutet.

In dem die Diebe eine Glasscheibe beschädigten, verschafften sie sich zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Im Inneren öffneten sie nahezu alle Schränke und Schubladen und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich. Mit ihrer Beute konnten die Eindringlinge das Wohnhaus bislang unerkannt verlassen.

Das Polizeirevier ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721 967180 melden können.

