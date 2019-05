Linkenheim-Hochstetten – Einbrecher sucht Wohnhaus auf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstagmittag zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr im Linkenheimer Irisweg. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Eindringling auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren ging der Dieb zielstrebig in das Büro und entnahm aus einer Geldkassette Bargeld von mehreren hundert Euro. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling bislang unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeiposten Hardt unter 07247/980860 zu melden.

