Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in Blumengeschäft

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Blumengeschäft in Linkenheim eingebrochen. Ob dabei auch etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter im Laufe der Nacht eine Scheibe des in der Hochstetter Straße gelegenen Geschäfts ein. Nachdem sie in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten die Diebe sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Anwohner wurde gegen 04:45 Uhr durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Personen hatte er aber nicht mehr wahrnehmen können. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

