Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Samstag, zwischen 16:00 und 19:00 Uhr, drangen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung in der Heussstraße, Nähe Am Wall, über eine Terrassentür ein. Aus der Wohnung, die sie teilweise durchwühlten, entwendeten sie persönliche Gegenstände und Bargeld. Ein Aufmerksamer Nachbar hatte gegen 18:00 Uhr eine männliche Personengruppe von vier Personen wahrgenommen, die möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte. Aufmerksame Bürger, die in besagter Zeit ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Personengruppe geben können, bittet die Polizei um ihre Mitteilung unter der 0721 96718-10.

