Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in Realschule

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Realschule in Linkenheim eingebrochen. Der entstandene Sachschaden übersteigt dabei den Betrag des erbeuteten Bargelds deutlich.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise zwischen 17:00 und 06:00 Uhr Zutritt zur Aula der Schule und brachen von dort aus mittels eines Hebelwerkzeugs mehrere Räume auf. Hier durchwühlten sie Schränke und Schreibtische und entwendeten etwa 50 Euro aus der Kasse des Schulkiosks.

Insgesamt verursachten die Diebe dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 0721/967180 an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu wenden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4432202