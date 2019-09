Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in Reisebüro

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Pilotenkoffer sowie ein Bluetooth Lautsprecher der Marke Marshall ist die Beute eines Einbrechers der sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt in ein Reisebüro in Linkenheim verschafft hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelte der Dieb zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr, die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort durchwühlte er Schränke und Schubladen und nahm die aufgefundenen Gegenstände an sich. Der angerichtete Sachschaden an der Eingangstür wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardt unter 07247-980860 zu melden.

