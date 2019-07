Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in Sportverein

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Dienstagvormittag in einen Sportverein in Linkenheim eingebrochen. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 08:30 und 09:00 Uhr zunächst die Glastür zum Büro des im Reitäckerweg gelegenen Vereins ein. Nachdem die Diebe in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zudem zerstörten sie im weiteren Verlauf die Verglasung im Eingangsbereich zur Vereinsgaststätte und gelangten hierüber auch in die Gaststätte. Als die Täter anschließend weiter in das Gebäude vordrangen, wurde eine Anwohnerin durch die Geräusche wach und rief um Hilfe. Daraufhin ergriffen die Einbrecher die Flucht.

Ob die Unbekannten bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Einen offenbar bereitgestellten Aktenkoffer aus den Büroräumen ließen die Langfinger jedenfalls zurück. Durch die eingeschlagenen Scheiben verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Zeugin sah noch einen Fahrradfahrer vom Tatort flüchten. Dieser wird von ihr als etwa 25-30 Jahre alter Mann mit schlanker Statur und kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Er trug graue Kleidung.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

