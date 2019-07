Linkenheim-Hochstetten – Flächenbrand – Wohngebiet war bedroht

Anzeige

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Am Samstagmittag wurden die Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten gegen 15:30 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Karlsruhe mit dem Alarmstichwort „Flächenbrand“ in die Alte Landstraße nach Hochstetten alarmiert. Mehrere Notrufteilnehmer meldeten ein brennendes Feld.

Da sich die Flammen aufgrund der Trockenheit und des Windes schnell ausbreiteten und sich der Brand nahe eines Wohngebietes befand wurden weitere Löschfahrzeuge aus Dettenheim, Graben-Neudorf und Stutensee nachgefordert.

Während der Löschmaßnahmen mussten rund 70 Bewohner der angrenzenden Waldstraße zur Sicherheit ihre Häuser verlassen. Eine Ausbreitung auf das Wohngebiet konnte aufgrund der massiven Einsatzmittel und Einsatzkräfte jedoch verhindert werden. Auch ein ortsansässiger Landwirt unterstützte die Einsatzkräfte mit seinem Traktor.

Nach knapp einer dreiviertelstunde war der Brand weitestgehend unter Kontrolle und die Bewohner konnten wieder in ihre Häuser zurück.

Zwei Feuerwehrleute wurden während des Löscheinsatzes verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Hitzeerschöpfung unter Atemschutz, ein weiterer zog sich leichte Verbrennungen an den Armen zu.

Die Feuerwehren aus Linkenheim-Hochstetten, Dettenheim, Graben-Neudorf und Stutensee waren mit rund 90 Einsatzkräften unter der Leitung des Kommandanten Markus Wagner im Einsatz. Ebenfalls an der Einsatzstelle geeilt waren Bürgermeister Michael Möslang sowie der Stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier um sich vor Ort ein Bild der Lage zu verschaffen.

Die Polizei war neben der Streifenpolizei auch mit Kräften der Bereitschaftspolizei und einem Hubschrauber vor Ort.

