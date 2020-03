– Linkenheim-Hochstetten – Gullideckel aus Fahrbahn entfernt – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, in Linkenheim einen Gullideckel ausgehoben. Eine Autofahrerin fuhr am Montagmorgen in die entstandene Gefahrenstelle und beschädigte dabei ihr Auto. Die Täter hatten im Dettenheimer Weg den Gullideckel entfernt und auf einem benachbarten Spielplatz deponiert.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit dem Polizeirevier Waldstadt unter 0721-96718-10 in Verbindung setzen.

