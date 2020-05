Linkenheim-Hochstetten – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Leichtere Verletzungen zog sich ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Linkenheim zu. Der Motorradfahrer war gegen 10.20 Uhr auf der Friedrichstaler Straße in Richtung Friedrichstal unterwegs und hielt an der Straße Am Wall an, um Fahrzeugen die Vorfahrt zu gewähren. Ein hinter ihm fahrender 59-jähriger Audi-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

