Linkenheim-Hochstetten- Nach Auffahrunfall schwer verletzt

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Mit schweren Verletzungen ist ein 35-jähriger Dacia-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr in eine Klinik eingeliefert worden. Er musste von der Schlagfeldstraße kommend an der Zufahrt zur Landesstraße 558 verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 40-jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Dacia auf. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

