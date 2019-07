Linkenheim-Hochstetten – Thuja-Hecke gerät aus bislang unbekannter Ursache in Brand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, in der Linkenheimer Thomas-Mann Straße eine ca. 6 Meter lange Thuja-Hecke in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten konnte ein ausbreiten des Feuers verhindern und die insgesamt 18 Sträucher rasch löschen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich keine. Personen wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

