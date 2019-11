Linkenheim-Hochstetten – Versuchter Einbruch in Supermarkt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, in einen Supermarkt in Linkenheim-Hochstetten einzubrechen, wurden dabei aber offenbar von der Alarmanlage vertrieben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter kurz nach 01:00 Uhr die Schiebetür des in der Straße „Am Wall“ gelegenen Supermarktes auf. Vermutlich da hierdurch die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst wurde, ließen die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. An der Eingangstür hinterließen die Langfinger jedoch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

