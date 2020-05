LKS Freudenstadt, LKS Calw – Mehrere Führerscheine durch die Polizei einbehalten

Anzeige

Freudenstadt, Calw (ots) – Ihren Führerschein abgeben mussten am Wochenende gleich mehrere Autofahrer, weil sie alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss von der Polizei am Steuer erwischt wurden. Am Freitagabend wurde in Wildberg eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin kontrolliert. Sie wies bei der Überprüfung eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille auf. Einen Führerschein konnte die Frau nicht abgeben, da sie gar keinen besaß.

In der Nacht zum Samstag endete um 4 Uhr die unsichere Fahrt einer 20-jährigen in ihrem Opel. Sie war den Beamten in Horb aufgefallen, da sie mehrfach über die Mittellinie fuhr. Sie musste erst zum Anhalten gezwungen werden, nachdem sie die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte. Da auch bei ihr der Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille ergab, wurde ihr Führerschein in Verwahrung genommen.

Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, haben Beamte des Polizeireviers Freudenstadt in Baiersbronn einen 30-jährigen kontrolliert, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer seines VW saß. Auch er musste eine Blutprobe abgegeben. Neben einer Blutentnahme musste eine viertel Stunde später in Freudenstadt ein 61 Jahre alter Opel-Fahrer auch die Wegnahme seines Führerscheins über sich ergehen lassen. Er war bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit 1,6 Promille den Beamten aufgefallen.

Letztlich wurde in der Nacht zum Montag auf der Bahnhofstraße in Altensteig eine 21-Jährige in ihrem Opel durch eine Polizeistreife angehalten. Sie hatte in ihrem Auto geöffnete Alkoholflaschen liegen und wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille auf, weshalb auch ihr der Führerschein abgenommen werden musste.

