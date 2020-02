Lkw mit Minibagger kippt um – Verursacher flüchtet

Anzeige

Haiterbach (ots) – Am Freitagnachmittag um 16.55 Uhr befuhr ein 41-jähriger mit seinem Lkw und Anhänger die L 354 von Haiterbach nach Salzstetten. Kurz nach dem Ortsausgang Haiterbach kam dem Lkw-Fahrer in einer Linkskurve ein Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Lkw-Fahrer voll ab und wich nach rechts aus. Hierbei kippte der Anhänger, welcher mit einem Minibagger beladen war, im Böschungsbereich um. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro. Vom Verursacherfahrzeug, welches ohne anzuhalten weiter in Richtung Haiterbach fuhr, ist nichts näheres bekannt. Das Polizeirevier Nagold bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 07452/93050.

Harald Huber Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4527306 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4527306