Loffenau – Biene im Auto führt zu Verkehrsunfall

Loffenau (ots) – Weil eine Autofahrerin hektisch versuchte eine Biene aus ihrem Auto zu vertreiben, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der L 564. Die 17 Jahre alte Autofahrerin war kurz vor 15 Uhr von Loffenau kommend in Richtung Gernsbach unterwegs, als eine Biene ins Fahrzeuginnere gelangte. Da die Pkw-Lenkerin offenbar hochallergisch gegen deren Gift ist, versuchte sie das Insekt schnellstmöglich wieder ins Freie zu befördern. Dabei verlor sie den Straßenverlauf aus den Augen und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Wagen etwa 30 Meter eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Während eine Mitfahrerin offenbar unverletzt blieb, zog sich die junge Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Neben einem Abschleppdienst, war auch die Feuerwehr Loffenau mit zwei Fahrzeugen und mehreren Wehrleuten im Einsatz.

