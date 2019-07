Loffenau – Fahrradhelm getragen

Anzeige

Loffenau (ots) – Ein getragener Fahrradhelm könnte einen 52 Jahre alten Mann am Dienstagabend vor noch schlimmeren Verletzungen geschützt haben. Der Fahrradfahrer befuhr gegen 19:40 Uhr die `Obere Dorfstraße` in einer Gruppe von Radlern, als er über eine Vertiefung in der Straße fuhr und zu Fall kam. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. /ma

